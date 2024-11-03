Adana'nın Yumurtalık ilçesinde balık avlamak için açıldıkları denizde batan teknedeki 9 kişi kurtarıldı.
Yumurtalık'ta balık avlamak için denize açılan 9 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen sebeple su alarak batmaya başladı.
Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Durumu fark eden bölgedeki diğer balıkçılar ve sahil güvenlik ekiplerince 9 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Yumurtalık'ta Tekne Battı, 9 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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