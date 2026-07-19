Yumurtalık'ta Yaz Coşkusu Kültür ve Sanatla Taçlandı

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yayladan Denize Yaz Şenliği" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Konservatuvar sanatçılarının sahne performansları ve Büyükşehir Bando Ekibi'nin gösterileriyle renklenen etkinlik, ilçe sakinleri ve tatilcilere keyifli anlar yaşattı.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçede gerçekleştirilen organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, yaz aylarının vatandaşlar için sadece deniz ve güneşten ibaret olmadığını, kültür ve sanat etkinlikleriyle de zenginleştiğini söyledi.

Altıok, "Adana Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği 'Yayladan Denize Yaz Şenliği'ne ilçemizde ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk. Konservatuvar sanatçılarımızın birbirinden güzel performansları ve bando takımımızın coşkusu, Yumurtalık'a ayrı bir renk kattı. Hemşehrilerimiz unutulmaz bir yaz akşamı yaşadı" dedi.

BAŞKAN ALTIOK'TAN TEŞEKKÜR

Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Altıok, "Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Zeydan Karalar olmak üzere, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Güngör Geçer'e, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Sayın Murat Göğebakan'a, Büyükşehir Konservatuvarımızın değerli sanatçılarına ve Büyükşehir Bando Ekibi'ne ilçemize kattıkları renk, coşku ve unutulmaz anlar için teşekkür ediyorum. Sanatın, kültürün ve dayanışmanın bir araya geldiği bu anlamlı etkinlikte bizlerle olan tüm hemşehrilerimize de katılımları ve ilgileri için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.