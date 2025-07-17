Yunak\'ta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 16 Yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Coşkun Yalım idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 42 GET 10 plakalı minibüs, Yunak-Yavaşlı yolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 Z 0003 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Minibüste bulunan 14 tarım işçisi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunak ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.