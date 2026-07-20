Konya'nın Yunak ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Cihan Savaş yönetimindeki 42 UG 790 plakalı otomobil, Kuzören Mahallesi Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Savaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yunak'ta Takla Atan Araçta 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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