Yunak'ta Yangın Mahalle Dayanışmasıyla Söndürüldü

Konya'nın Yunak ilçesinde, hububat tarlasında hasat sırasında çıkan yangın, mahallelinin dayanışmasıyla yayılmadan söndürüldü.

Hacıömeroğlu Mahallesi'nde hasat yapılan hububat tarlasında saman balyası makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bunun üzerine cami hoparlöründen anons yapılarak mahalle halkı yangından haberdar edildi. Anonsu duyan çiftçiler, traktörleriyle yangın bölgesine gitti.

Tarım makineleriyle toprağı sürerek yangının ilerleyişini durduran çiftçiler, alevlerin ekili arazilere yayılmasını ve mahalleye ulaşmasını engelledi.

"Birlik olmasaydık her şey yanacaktı"

Yangına müdahale eden çiftçilerden Hasan Hazar, işbirliği sayesinde felakete neden olabilecek bir yangını söndürdüklerini söyledi.

Rüzgarın mahalleye doğru estiğine dikkati çeken Hazar, "Eğer 10 dakika daha geç kalsaydık sadece ekinlerimiz değil evlerimiz de yanacaktı. Traktörüne atlayan herkes canını ortaya koydu. Birlik olmasaydık her şey yanacaktı." diye konuştu.

"Yangında mahallelinin duyarlı ve organize olması büyük kayıpları önlemiştir"

Öz Orman-İş Sendikası'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada ise hasat tamamlanmadan saman üretimine yönelik makinelerin tarlaya girmesinin büyük risk taşıdığı belirtildi.

Alınacak küçük tedbirlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üç 30 kuralı bulunmaktadır. 30 santigrat derece sıcaklık, 30 km/saatten hızlı rüzgar, yüzde 30'dan düşük nem yangınlar için kritik eşiktir. Şu an bu şartlar fazlasıyla sağlanmış durumda. Her kıvılcım bir felakete dönüşebilir. Biçerdöverlerin çalıştığı dönem boyunca hem köy sakinleri hem de yetkililer uygun iş makineleriyle yangın nöbeti tutmalı. Hacıömeroğlu'ndaki yangında, mahallelinin duyarlı ve organize olması büyük kayıpları önlemiştir."