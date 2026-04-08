Komşu ülkede casus krizi! Albay, NATO bilgileri Çin\'e sattı

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir albay, NATO'nun kritik bilgilerini Çin'e sızdırmaktan tutuklandı.

ÇİN İSTİHBARATI İLE GÖRÜŞMELER YAPMIŞ

NATO kaynaklarından edinilen bilgiye göre, NATO'nun hassas bilgilerine sahip olduğu bilinen albayın bizzat Çin'e giderek Çin istihbaratı ile görüşmeler yaptığı tespit edildi. Danışmanlık hizmeti veren Malezya menşeli bir şirketin, Linkedin isimli sosyal medya uygulaması üzerinden albay ile temasa geçtiği belirlendi. Malezya menşeili şirketin Çin seyahatine katılan albayın, bu seyahatte Çin İstihbaratı tarafından devşirildiği öğrenildi.

NATO'NUN GÜZLİ BİLGİLERİNİ ÇİN'E SATMIŞ

Albayın Çin'deki görüşmelerin ardından Çin istihbarat elemanları ile Yunanistan'da da görüşmeler yaptığı, NATO'nun gizli projelerini ve kritik öneme sahip teknolojileri hakkındaki bilgileri para karşılığı sattığı tespit edildi.

TUTUKLANDI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ödemeleri kripto para ile aldığı belirlenen albay, NATO'nun Yunanistan makamlarını uyarması ve diğer müttefik ülkeleri de bilgilendirmesi üzerine tutuklandı. Albayın tutuklandıktan sonra hakkındaki iddiaları kabul ettiği ve Çin için casusluk yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.