Komşu ülkede casus krizi! Albay, NATO bilgileri Çin'e sattı
Komşu ülkede casus krizi! Albay, NATO bilgileri Çin'e sattı

08.04.2026 09:42
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan ve NATO'nun hassas bilgilerine sahip olduğu belirlenen bir albayın Çin'e giderek Çin istihbaratı ile görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. NATO kaynaklardan edinilen bilgilere göre, danışmanlık hizmeti veren Malezya menşeli bir şirketin, Linkedin isimli platform üzerinden söz konusu albay ile temasa geçtiği tespit edildi. Albay tutuklandıktan sonra hakkındaki iddiaları kabul ederek Çin için casusluk yaptığını itiraf etti.

ÇİN İSTİHBARATI İLE GÖRÜŞMELER YAPMIŞ

NATO kaynaklarından edinilen bilgiye göre, NATO'nun hassas bilgilerine sahip olduğu bilinen albayın bizzat Çin'e giderek Çin istihbaratı ile görüşmeler yaptığı tespit edildi. Danışmanlık hizmeti veren Malezya menşeli bir şirketin, Linkedin isimli sosyal medya uygulaması üzerinden albay ile temasa geçtiği belirlendi. Malezya menşeili şirketin Çin seyahatine katılan albayın, bu seyahatte Çin İstihbaratı tarafından devşirildiği öğrenildi.

NATO'NUN GÜZLİ BİLGİLERİNİ ÇİN'E SATMIŞ

Albayın Çin'deki görüşmelerin ardından Çin istihbarat elemanları ile Yunanistan'da da görüşmeler yaptığı, NATO'nun gizli projelerini ve kritik öneme sahip teknolojileri hakkındaki bilgileri para karşılığı sattığı tespit edildi. 

TUTUKLANDI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ödemeleri kripto para ile aldığı belirlenen albay, NATO'nun Yunanistan makamlarını uyarması ve diğer müttefik ülkeleri de bilgilendirmesi üzerine tutuklandı. Albayın tutuklandıktan sonra hakkındaki iddiaları kabul ettiği ve Çin için casusluk yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar

10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:51
Real Madrid gece yarısı karıştı Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:51
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda’yı konuşuyor
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
