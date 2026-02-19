Yunan Askerlerinin Gazze Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunan Askerlerinin Gazze Tepkisi

19.02.2026 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunan askerler, Gazze'deki ISF'e katılmayı reddetti, suçlara ortak olmayacaklarını vurguladı.

Yunanistan ordusundan bazı askerler, Filistin halkına karşı işlenen suçlara ortak olmamak için Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmak istemediklerini duyurdu.

Yunanistan ordusunun farklı birliklerinde görev yapan subay, onbaşı ve erlerden oluşan askerler, kaleme aldıkları mektupları "902.gr" adlı internet sitesinde yayımladı.

Askerler, Yunanistan'ın Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında Gazze Şeridi'ne asker göndermesine karşı çıktıklarını belirtti.

Görevlerinin ülkenin sınırlarını korumak olduğunu hatırlatan askerler, Yunan askerlerinin ülke sınırları dışında askeri operasyonlara katılmaması gerektiğini vurguladı.

Askerler, Yunan askeri personelinin Gazze'ye gönderilmesinin ülkeyi Filistin halkına karşı işlenen suçlara ortak konuma getirebileceğini kaydetti.

Ülkenin uluslararası askeri misyonlara dahil edilmesinin askerlerin güvenliği açısından risk oluşturabileceği ifade edilen mektuplarda, Yunanistan'ın bölgesel çatışmaların parçası haline getirilmemesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Bazı askerler de ülkedeki ABD ve NATO üslerinin kapatılmasını ve Yunanistan'ın NATO ile Avrupa Birliği'nin askeri planlarından ayrılmasını istedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan Askerlerinin Gazze Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 00:00:17. #7.11#
SON DAKİKA: Yunan Askerlerinin Gazze Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.