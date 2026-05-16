Yunan Bakan'dan AB'ye Türk Balıkçılığını Şikayet

16.05.2026 13:20
Yunanistan'dan, Türk balıkçıların Ege'de yasadışı avcılık yaptığı iddialarıyla AB müdahalesi talebi.

(ANKARA) - Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Vasilis Kikilias, Türk balıkçıların Ege'de "yasadışı avcılık faaliyetlerinde bulunduğunu" öne sürerek Avrupa Birliği'ni müdahaleye çağırdı.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kikilias dün Okyanuslar ve Balıkçılıktan sorumlu Avrupa Komiseri Kostas Kadis ile yaptığı görüşmede, Türk balıkçıların faaliyetlerini gündeme taşıdı. Bakan, "Türklerin yasadışı avcılığı, deniz hukukuna saygı göstermemesi ve egemenlik haklarımızı sorgulayan davranışları konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kikilias, Yunanistan'ın deniz sınırlarının aynı zamanda Avrupa Birliği sınırları olduğunu savunarak, "Deniz hukuku herkes için geçerlidir. Avrupa Birliği'nin bu düzeyde müdahale etmesini talep ediyoruz" dedi.

Yunan Bakan, balıkçılık sektörünün ülkesi için "hayati öneme sahip" olduğunu belirterek, konuya çözüm bulunmasını istediklerini söyledi.

Öte yandan Kikilias, düzensiz göç konusunda Türkiye ile iş birliği yürütüldüğünü ifade ederek, "Göç akınlarını sınırlamak amacıyla Türkiye ile iş birliği ve çaba söz konusu. 2025 yılında komşu ülkeden gelen akınlar yüzde 45 azaldı" dedi.

Avrupa Komiseri Kostas Kadis ise Avrupa Komisyonu'nun denizlerin korunması ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin çalışmalarını anlatarak, Yunanistan'daki balıkçılık denetim süreçlerinin uyumlaştırılması üzerinde durdu. Kadis ayrıca Yunanistan Denizcilik Bakanlığı ile "mükemmel iş birliği" içinde olduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

