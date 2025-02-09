Yunan Bakan Yerapetritis Suriye'de Temaslarda Bulundu

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suriye'de resmi temaslarda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Yerapetritis, bugünkü Suriye ziyareti kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Yerapetritis, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştüğünü kaydetti.

Temaslarda, Suriye'deki kurumların hukuk devleti temelinde olması gerektiğini aktardığını ifade eden Yerapetritis, uluslararası hukuk ve deniz hukukuna bağlılığın da önemine işaret etti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın Suriye'deki Hristiyan nüfusla da yakından ilgilendiğini vurguladı.