Yunan Çiftçiler, Türkiye Sınır Kapısını Kapatarak Eylem Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunan Çiftçiler, Türkiye Sınır Kapısını Kapatarak Eylem Yapacak

Yunan Çiftçiler, Türkiye Sınır Kapısını Kapatarak Eylem Yapacak

Yunanistan'da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, TSİ 18.00-22.00 saatleri arasında Kipi Sınır Kapısı'nda yol kapatma eylemi yapacak. Sınır sadece tırlara kapatılacak ve otomobil, otobüs geçişlerine izin verilecek. Ayrıca, çiftçiler yarın Atina'da traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

19.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, bu akşam Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısını kapatarak eylem yapacak.

Yunan basınındaki haberlerde, çiftçilerin bugün, hükümete baskıyı artırmak için TSİ 18.00-22.00'de Kipi Sınır Kapısı'nda yol kapatma eylemi yapacağı ifade edildi.

Çiftçilerin, sınırı sadece tırlara kapatacağı aktarılan haberlerde, otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin verileceği kaydedildi.

Yarın Atina'da gösteri yapılacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını aktaran çiftçiler, seslerini duyurmak için yarın akşam Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Çiftçilerin yarın sabah saatlerinde çeşitli noktalardan Atina'ya hareket etmesi bekleniyor.

Çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunuyor.

Kuzey Makedonya sınırını 14 Şubat'ta traktörleriyle 2 saatliğine tırlara kapatmaya çalışan çiftçilere polisin müdahale etmesi üzerine arbede yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Tarım, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan Çiftçiler, Türkiye Sınır Kapısını Kapatarak Eylem Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 02:44:54. #1.13#
SON DAKİKA: Yunan Çiftçiler, Türkiye Sınır Kapısını Kapatarak Eylem Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement