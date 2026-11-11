Yunan muhalefeti Fransa'nın GSI projesinde Türkiye'yle angajmanına tepki gösterdi

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında yapılması planlanan elektrik hattı projesine (GSI) ilişkin Fransa'nın, Türkiye ile angajmana girmesi Atina'da tartışmalara yol açtı.

Projede görev alacak Fransa bayraklı Abeille Marengo isimli geminin araştırma yapması için Türkiye'nin dün akşam yayımladığı NAVTEX mesajı Atina'da muhalefetin hükümete sert eleştiriler yöneltmesine neden oldu.

Tüm bu gelişmelerin "Türkiye'den izin almak" anlamına gelebileceği değerlendirmesinde bulunan muhalefet partileri hükümetten notanın içeriğine ve gelişmelere ilişkin açıklama talep etti.

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'in (PASOK) lideri Nikos Andrulakis, mecliste yaptığı konuşmada, Türkiye'yi bilgilendirmeye gerek olmadığını ileri sürdü.

PASOK Dış Politika Sorumlusu Dimitris Mancos ise Türkiye'nin yayımladığı ve muvafakat sağlandığını belirten NAVTEX mesajının Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltebileceğini iddia etti.

Muhalefetteki Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) milletvekili Hristos Yannulis, konuk olduğu OPEN TV'de "Fransa'nın Türkiye'ye yönelik notası önemsiz ve rutin bir prosedür değildir, diplomatik bir eylemdir. Yunan hükümetinin bundan haberi olup olmadığı sorusu ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

SYRIZA meclis grup temsilcisi Theofilos Ksanthopulos da mecliste yaptığı konuşmada Türkiye'nin yayımladığı NAVTEX'teki "muvafakat" kelimesine dikkat çekerek, hükümete hitaben "Bu nedenle endişe duyuyorum. Zira sizi çok rahat ve kendinden emin görüyorum ve Türkiye-Libya mutabakat muhtırasında uğradığımız zarar aklıma geliyor. Onda da kendinizden emindiniz." dedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) meclis grup sözcüsü Nikos Karathanasopulos, hükümetin söylediklerinin verilerle örtüşmediğini bu nedenle hükümete güvenemediklerini belirtti.

Yunan Sol İttifakı Partisi ELAS Partisi Dış Politika Bürosundan yapılan açıklamada da Türkiye'nin NAVTEX'te kullandığı "muvafakat" kelimesinin Atina açısından kabul edilemez olduğunu ileri sürdü.

Yunan basını

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Konstantinos Filis Kathimerini gazetesi için kaleme aldığı makalede, Yunanistan ile Fransa arasında varılan anlaşmanın sadece Türkiye'ye nota gönderilmesine ilişkin olduğunu savunarak "Aksi halde eğer Fransa izin istediyse bu, anlaşmanın ihlali anlamına gelir." dedi.

Filis, "Yunanistan, Meridiam ile anlaşma yaptığı 5 Ağustos'tan sonra, Türkiye'nin metodolojisini de göz önünde tutarak Türkiye'nin izlenim yaratmasını engelleyecek bir yol bulmalıydı. Örneğin, Fransa devletinin değil, ilgili firmanın bilgilendirmeyi yapmasını isteyebilirdik." ifadelerini kullandı.

Ta Nea gazetesi ise araştırma gemisinin yola çıkmasındaki gecikmenin nedeninin Atina, Ankara ve Paris arasında olası bir gerginliği önlemek için yapılan diplomatik temaslar olduğunu savundu.

Yunan hükümeti adına yapılan açıklamalarda ise Türkiye'den izin talep edilmediği ileri sürüldü.