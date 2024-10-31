Yunan Sahil Güvenlik Botu Düzensiz Göçmenleri Bıraktı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri'ne ait bir İHA ile 29 Ekim 2024 tarihindeki keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan bir adet bot bıraktığının görüntülendiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden 1 adet Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 29 Ekim 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden 1 adet Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.