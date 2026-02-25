Yunan-Türk Nüfus Mübadele Anıları Yapay Zeka ile Canlandırıldı - Son Dakika
Yunan-Türk Nüfus Mübadele Anıları Yapay Zeka ile Canlandırıldı

25.02.2026 12:06
Kaan Ceylan, nüfus mübadelesini yapay zeka ile belgesel haline dönüştürdü ve anıları yeniden yaşattı.

Tekirdağ'da yaşayan Trakya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu 27 yaşındaki Kaan Ceylan, Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında gerçekleşen nüfus mübadelesine ilişkin anıları yapay zeka teknolojisiyle yeniden canlandırdı.

Ceylan, proje kapsamında Tekirdağ ve çevresindeki 10 köyü ziyaret ederek mübadil torunlarıyla röportajlar gerçekleştirdi.

Görüşmelerde aktarılan sözlü tarih anlatıları, yapay zeka destekli görsel ve seslendirme teknolojileri kullanılarak belgesel formuna dönüştürüldü.

Yaklaşık 36 dakika uzunluğundaki belgeselde, mübadele sürecinde yaşanan zorunlu göç, yerleşme süreci ve kuşaktan kuşağa aktarılan hatıralar ele alınıyor.

Projede dönemin ruhunu yansıtan sahneler yapay zeka yardımıyla yeniden kurgulanarak izleyiciye sunuluyor.

Ceylan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana mübadele anılarına merakı olduğunu anlattı.

"Kendim de bir mübadil torunuyum. Ailemiz ve akrabalarımızın sofralarında sık sık mübadele hikayeleri konuşulurdu." diyen Ceylan, ailesiyle Yunanistan'a yaptığı ziyaretin bu konuya ilgisini artırdığını belirtti."

Göç hafızasının unutulmaması için böyle bir çalışma hazırladığını ifade eden Ceylan, belgeselin mübadele tarihine ilgi duyan araştırmacılar ve gençler başta olmak üzere, geniş bir kitleye ulaşmasını hedeflediğini kaydetti.

"Göç hafızası unutulmamalı"

Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara, Saray ve Şarköy ilçelerinde röportajlar gerçekleştirdiğini aktaran Ceylan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 103 yıl önce Selanik'ten Tekirdağ'a uzanan bu yolculuğu kayıt altına aldım. Yaklaşık 6 ay süren bir çalışma oldu. Yapay zekayı, röportaj yaptığım kişilerin önüne geçmek için değil, onların hikayelerini yeniden canlandırmak için kullandım. Ortaya yaklaşık 36 dakikalık bir belgesel çıktı. Göç hafızası unutulmamalı."

Ceylan, belgeselin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Kent Konseyi işbirliğiyle mübadelenin 103'üncü yılı dolayısıyla vatandaşların beğenisine sunulduğunu anlattı.

Belgeseli izleyenlerin kendisine ulaştığını ve tebrik ettiklerini anlatan Ceylan, "İnsanların videoyu izlerken duygulandığını gördük. Röportaj yaptığım kişiler de hikayelerinin yapay zekayla canlandırılmasından mutlu oldu. Çalışmanın insanların kalbine dokunduğunu hissettim." dedi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Belgesel, Kültür, Güncel, Son Dakika

