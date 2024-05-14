Yunan Üniversite Öğrencileri Filistin Halkıyla Dayanışma İçin Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Yunan Üniversite Öğrencileri Filistin Halkıyla Dayanışma İçin Protesto Düzenledi

Atina'da toplanan binlerce Yunan üniversite öğrencisi, Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi. Protestocular, savaş karşıtı sloganlar atarak Filistin bayrakları taşıdı. Ayrıca, üniversitede sabahlamak isteyenler için çadırlar kuruldu. Öğrenci birlikleri, dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerle birleşerek Filistin halkıyla dayanışma sergilediklerini belirtti ve Filistin'e yönelik soykırımın durdurulmasını talep etti.

14.05.2024 13:59
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ATİNA, 14 Mayıs (Xinhua) -- Yunan üniversite öğrencileri Filistin halkıyla dayanışma sergilemek için Pazartesi gecesi Atina'da protesto düzenledi.

Pazartesi akşamı Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi'nin ana bina girişinin önünde toplanan binlerce kişi, "Bu soykırım ABD-AB-İsrail mührü taşıyor", "Yunanistan'ın dahline hayır" ve "Özgür Filistin" yazılı büyük bir pankart açtı.

Protestocular ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak savaş karşıtı sloganlar attı. Ayrıca üniversitede sabahlamak isteyenler için de çadırlar kuruldu.

Protestoyu organize eden Atina Öğrenci Birlikleri organizatörleri tarafından yapılan basın açıklamasında, "Filistin halkına yönelik yeni kanlı saldırıları dehşet içinde izliyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde düzenlenen benzeri görülmemiş öğrenci protestoları da bu suça cevap niteliğindedir" denildi.

Öğrenciler ayrıca ABD ve Fransa'daki benzer protesto hareketleriyle dayanışma içinde olduklarını belirterek, "tarihin doğru tarafında" durduklarını kaydetti ve "Filistin halkına yönelik soykırımın derhal durdurulmasını" talep etti.

Pazartesi gecesi Selanik'in merkezinde de benzer bir protesto gösterisi düzenlendi.

Yunan öğrenci birlikleri, "Sesimizi dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerle birleştiriyor, Filistin halkıyla dayanışma sergilemek için kurulan büyük zincirin bir halkası oluyoruz. Çıkarları uğruna ölüm saçan savaşlar karşısında herkesin ses çıkarma sorumluluğu var" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz ay boyunca üniversitelerde sembolik oturma eylemleri düzenleyen Yunan öğrenciler, diğer Avrupa ülkelerinin üniversite kampüslerindeki Filistin yanlısı eylemleri takiben savaş karşıtı gösterilere katıldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yunan Üniversite Öğrencileri Filistin Halkıyla Dayanışma İçin Protesto Düzenledi - Son Dakika

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