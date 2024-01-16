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Yunan unsurları tarafından geri itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunan unsurları tarafından geri itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 56 kaçak göçmeni kurtardı. Aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunan unsurları tarafından geri itilen 56 kaçak göçmen kurtarıldı
16.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 09:55
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 56 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 11 Ocak'ta saat 11.30'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisiyle harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-84' Sahil Güvenlik gemisi ve 'KB-4304' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik botlardaki, aralarında çocukların da olduğu toplam 56 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
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Kuzey Ege, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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