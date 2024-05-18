Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Yunanistan\'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişinin Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

18.05.2024 16:17
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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