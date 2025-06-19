Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir - Son Dakika
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Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Yunanistan, ABD unsurlarını İran\'a karşı korumak için Girit\'e Patriot konuşlandırabilir
19.06.2025 22:10
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Yunanistan'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan çatışma nedeniyle ABD unsurlarını Tahran'a karşı korumak amacıyla Girit'teki Suda Deniz Üssü'ne Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılmayı planladığı bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısında, İsrail'in İran'a saldırıları çerçevesinde ülkenin hava savunma hazırlıkları gözden geçirildi.

SUDA DENİZ ÜSSÜ'NDEKİ ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK

Yunan basınının aktardığına göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias başkanlığında yapılan toplantıda, özellikle ABD unsurlarına yönelik balistik füze tehditlerine karşı Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'ndeki altyapının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

AMERİKAN UNSURLARINI KORUMAK İÇİN PATRİOT KONUŞLANDIRILACAK

Bu kapsamda, Yunanistan'a ait Patriot hava savunma sistemlerinin bölgeye sevk edilmesi ve ilk aşamada Tahran'ın olası bir saldırısında hedef olabilecek Amerikan unsurlarını korumaya yönelik konuşlandırılması planlanıyor.

MİÇOTAKİS "SALDIRI TEHDİDİ" İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı medya organlarında yer alan "Suda Deniz Üssü'ne yönelik saldırı tehdidi" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Selanik'te bir radyo programına katılan Miçotakis, "Böyle bir tehdit söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • fenerbahce343434:
    Birgün adam olsaydınız ve birgün i bi nee yunnannn 19 0 Yanıtla
  • 123456:
    Bunun da taşması amerikanın elinde 5 0 Yanıtla
  • Alparslan Ertugrul:
    Türkiye filsitini İran'ı destekliyor gibi görünüp el altından İsrail'e destek veriyor insanlar da zannediyor Türkiye İrani destekliyor uyuyorlar 2 2 Yanıtla
  • Galip 35:
    Amerika'nın yan bahçesi 2 0 Yanıtla
  • Turan6161:
    yersen hayırlı cumalar 0 0 Yanıtla
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