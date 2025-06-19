Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısında, İsrail'in İran'a saldırıları çerçevesinde ülkenin hava savunma hazırlıkları gözden geçirildi.
Yunan basınının aktardığına göre, Savunma Bakanı Nikos Dendias başkanlığında yapılan toplantıda, özellikle ABD unsurlarına yönelik balistik füze tehditlerine karşı Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'ndeki altyapının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, Yunanistan'a ait Patriot hava savunma sistemlerinin bölgeye sevk edilmesi ve ilk aşamada Tahran'ın olası bir saldırısında hedef olabilecek Amerikan unsurlarını korumaya yönelik konuşlandırılması planlanıyor.
Öte yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı medya organlarında yer alan "Suda Deniz Üssü'ne yönelik saldırı tehdidi" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Selanik'te bir radyo programına katılan Miçotakis, "Böyle bir tehdit söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir - Son Dakika
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