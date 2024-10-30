Yunanistan, Almanya'dan Savaş Tazminatı Talep Ediyor

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Atina'yı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile görüşmesinde, Atina'nın 2. Dünya Savaşı'nda uğradığı zarar karşılığında Almanya'dan talep ettiği tazminatın Yunan halkı için önemli olduğunu ve ödenmesinin ikili ilişkileri güçlendireceğini ifade etti.

Atina'yı ziyaret eden Steinmeier bugün Sakelaropulu ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yunanistan ve Almanya'nın ekonomi, ticaret, eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakelaropulu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yunanistan Parlamentosunun 2019 tarihli kararı temelinde, ödenmemiş savaş tazminatları ve işgal kredisinin Yunan halkı için büyük önemini vurgulamak isterim."

Sakelaropulu, geçmişin açık yaralarının açık yüreklilikle konuşulması gerektiğini belirterek, "Bu yaraların sarılması gelecekte ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir." dedi.

Steinmeier ise "Tazminat konusundaki yasal görüşümüz farklıdır. Biz yasal olarak bu konunun kapandığı görüşündeyiz. Öte yandan, tarihi sorumluluğumuza bağlı kalmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Başbakan Miçotakis ile görüşme

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, Atina'ya yaptığı ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de görüştü.

Görüşmede, uluslararası gelişmeler, Yunanistan-Almanya ilişkilerinin gelecek perspektifi ve ikili işbirliği imkanları ele alındı.

Dün Sakelaropulu ile Selanik'te, henüz inşa halindeki Holokost Müzesi'ni ziyaret eden Steinmeier, yarın da 2. Dünya Savaşı'nda Alman işgali nedeniyle büyük kayıplar veren Girit Adası'nın Kandanos Köyü'nü ziyaret etmesi bekleniyor.

Tazminat tartışmaları

Yunanistan Meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, Ekim 2018'de yayımlanmıştı.

Buna göre Yunanistan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ile verilen maddi zarar ve Merkez Bankasından Nazi yönetiminin zorla aldığı faizsiz işgal kredisi karşılığında Almanya'dan yaklaşık 300 milyar avro talep ediyor. Ayrıca, işgal döneminde ülkeden götürülen tarihi eserler de geri isteniyor.

Almanya ise 1960'da 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni bir tazminat ödemeyi reddediyor.

Yunan Meclisi, Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi Nisan 2019'da onaylamıştı.

Dönemin Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise Yunan Meclisindeki oylama öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin konuya ilişkin duruşunun değişmediğini, meselenin hukuki ve siyasi açıdan kapandığını dile getirmişti.