Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesinin (GJKKO) Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'yi, "seçimlerde yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırmasına tepki gösterdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arnavutluk mahkemesinin Himara Belediyesinin seçilmiş başkanı Beleri hakkındaki kararı, sürecin öznelliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Verilen ceza, suçun boyutlarıyla orantısızdır." ifadelerine yer verildi.
Beleris'in belediye başkanı seçilmiş olmasına rağmen cezaevinde olacağı için görevini üstlenemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, seçimi kaybeden adayların, aksi yöndeki mahkeme kararına rağmen Beleris'e verilen hapis cezası nedeniyle görevde kalmaya devam ettiği kaydedildi.
Ne olmuştu?
GJKKO'dan dün yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülkede düzenlenen yerel seçimler öncesinde "seçimlerde yolsuzluk" yaptığı gerekesiyle tutuklanan Beleri, 2 yıl hapis cezası almıştı.
Beleri ile tutuklanan Pandeli Kokaveshi hakkında ise aynı suçlamadan 3 yıl denetimli serbestlik kararı verilmişti.
Beleri, 12 Mayıs 2023'te "seçimlerde yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında para teklif edildiği" yönünde, oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.
14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.
Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti.
Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan, Arnavutluk'ta siyasetçiye verilen hapis cezasına tepki gösterdi - Son Dakika
Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı Köyü'nde yaşayan Hanife Kuru'nun 40 yıldır evinin kapısına yol gelmesini beklediği hayali gerçekleşti. Giresun İl Özel İdaresi tarafından yapılan yol çalışmasıyla 40 yıllık ulaşım sorunu sona erdi. Kuru, artık evinden araca binip istediği yere rahatlıkla gidebileceğini söyledi.
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 24 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.Y. isimli şahsı çiftlikte saklanırken yakaladı. A.Y., toplamda 19 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, A.Y.'nin eşi Ü.Y. da 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi ve adli makamlara teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın da benzer suçlar konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde araç içerisinde bulunan banka kartını çalan ve karttan 58.300 TL çeken şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan İleri Biyolojik Bandırma Atıksu Arıtma Tesisi yapımının yüzde 44'ünü tamamladı. Hızla devam eden çalışmaların sonunda Bandırma Körfezi eski ihtişamına kavuşacak.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde mazot yüklü kamyon orta refüje devrildi. Sızıntı nedeniyle yol trafiğe bir süre kapatılırken, tankerin olay yerinden vinç yardımı ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Antalya'nın Demre ve Kumluca ilçelerinde dün meydana gelen hortum sonucu seralarda hasar oluştu. Kumluca'da 400 dekar serada yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından çiftçiler, seralarını yeniden kapatmaya başladı. Hortumun etkilediği bölgelerde plastik seraların hasarının kısa sürede onarılabileceği ancak cam seralarda bu yıl yeni ürün alınamayacağı belirtildi. Demre'de ise 200 dekar sera alanında hasar meydana geldi. İlçede gerekli tedbirler alınarak çalışmalar sürdürülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?