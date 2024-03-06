Yunanistan, Arnavutluk'ta siyasetçiye verilen hapis cezasına tepki gösterdi

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesinin (GJKKO) Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'yi, "seçimlerde yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırmasına tepki gösterdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arnavutluk mahkemesinin Himara Belediyesinin seçilmiş başkanı Beleri hakkındaki kararı, sürecin öznelliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Verilen ceza, suçun boyutlarıyla orantısızdır." ifadelerine yer verildi.

Beleris'in belediye başkanı seçilmiş olmasına rağmen cezaevinde olacağı için görevini üstlenemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, seçimi kaybeden adayların, aksi yöndeki mahkeme kararına rağmen Beleris'e verilen hapis cezası nedeniyle görevde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

GJKKO'dan dün yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülkede düzenlenen yerel seçimler öncesinde "seçimlerde yolsuzluk" yaptığı gerekesiyle tutuklanan Beleri, 2 yıl hapis cezası almıştı.

Beleri ile tutuklanan Pandeli Kokaveshi hakkında ise aynı suçlamadan 3 yıl denetimli serbestlik kararı verilmişti.

Beleri, 12 Mayıs 2023'te "seçimlerde yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında para teklif edildiği" yönünde, oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.