Yunanistan, Askerlik Sistemi Yeniden Yapılandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan, Askerlik Sistemi Yeniden Yapılandırılıyor

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, silahlı kuvvetlerde kapsamlı bir yeniden yapılanma müjdesi verdi.

16.09.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Silahlı Kuvvetlerde yeniden yapılanmaya gidileceğini bildirdi.

Bir manastırda düzenlenen dini ayine katılan Dendias, burada yaptığı konuşmada, "Silahlı Kuvvetlerin tamamen yeniden yapılandırılacağı, bir sürece geçiyoruz. Ülkenin gelecek 20 yıl için silahlanma programının tamamı birkaç gün önce Başbakana ( Kiryakos Miçotakis'e) sunuldu. Daha sonra meclisin ilgili heyetine sunulacak ve ardından da hükümetin Dış Politika ve Savunma Kurulu tarafından onaylanacak." dedi.

Dendias, bununla birlikte zorunlu askerlik süresinde ve yedek askerlik sisteminde önemli değişiklikler planlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 milyonluk küçük bir ülkeyiz. Tehditlerle karşı karşıyayız ve bize karşı en temel iddia 100 milyona yaklaşan bir ülkeden geliyor. Sonuç olarak yedek askerlik unsuru kullanılmadan, ülke, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması için hazır seviyeye gelemez."

Yunanistan'a benzerlik gösteren ülkelerdeki askerlik yapısının incelendiğini anlatan Dendias, değişiklikleri yeni yıla kadar duyurmayı umduklarını kaydetti.

Zorunlu askerlik

Yunanistan'da 19 yaşını tamamlamış erkekler için 12 aylık zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor ancak üniversite eğitimi gibi özel durumlarda askerlik tecil ettirilebiliyor.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde 30 bini zorunlu askerlik görevini yerine getiren vatandaşlar olmak üzere toplamda yaklaşık 90 bin personel bulunuyor.

Askerlik görevini tamamlayan bazı kişiler, ülkede savaş ve afet gibi hallerde ihtiyaç duyulması halinde askerlik hizmeti vermek üzere 5 ila 8 yılda bir 9 haftaya kadar süren eğitime tabi tutuluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nikos Dendias, Yunanistan, Politika, Güvenlik, Savunma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan, Askerlik Sistemi Yeniden Yapılandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:48 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:49:51. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan, Askerlik Sistemi Yeniden Yapılandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement