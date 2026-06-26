Yunanistan Balon Balığı Sorununa Çözüm Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan Balon Balığı Sorununa Çözüm Arıyor

26.06.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan, balon balığıyla mücadele için pilot program başlatıyor ve balıkçılara destek verecek.

Yunanistan'ın, istilacı türlerden olan ve son günlerde balıkçıların gündeme getirdiği balon balığı sorunuyla mücadele için pilot bir programa başlayacağı bildirildi.

Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Margaritis Shinas, ülkede balıkçıları desteklemek üzere alınan tedbirleri açıkladı.

Yunanistan'da balıkçılığın son yıllarda zor durumda olduğunu belirten Shinas, balıkçıların artan mazot fiyatları, iklim krizi, kaçak balıkçılık ve işgalci balık türleri gibi sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Shinas, bu kapsamda, işgalci türlerden olan balon balığıyla mücadele için ülkenin güneyinde pilot bir program başlatacaklarını aktararak, sorunun daha yoğun yaşandığı Girit Adası ve Güney Ege bölgelerinde devletin, yakalanan balon balığının kilosuna 5,33 avro destek vereceğini duyurdu.

Süveyş Kanalı'nın açılışının ardından Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen balon balığı, 2000'li yıllardan itibaren Yunanistan sahillerinde de görülmeye başlandı.

Son günlerde balıkçıların bu konudaki yoğun uyarıları nedeniyle balon balığı sorunu gündemde yer edindi.

Zehirli olması nedeniyle yenemeyen balon balığı, güçlü çenesi ve dişleri nedeniyle balıkçıların ağ ve diğer malzemelerine de zarar vermesiyle tanınıyor.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Yunanistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Pilot, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Balon Balığı Sorununa Çözüm Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:29
EuroLeague’den tarihi karar Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:51:41. #7.13#
SON DAKİKA: Yunanistan Balon Balığı Sorununa Çözüm Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.