Yunanistan Başbakanı, çiftçilerin protestolarını sonlandırmak için yeni önlemler açıkladı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çiftçilerin tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla iki haftadır sürdürdüğü protestoların sonlandırılması amacıyla hükümetin alacağı yeni önlemleri açıkladı.

Miçotakis, Yunan parlamentosunda yaptığı konuşmada, çiftçilerin kullandığı mazota uygulanan özel tüketim vergisinin iadesinin bu yıl da süreceğini ifade etti.

Yunanistan Elektrik Kurumunun, çiftçilere mayıs-eylül aylarında yüzde 10 indirim uygulayacağını belirten Miçotakis, çiftçilerin bazı kurumlara olan borçlarını ödemelerinde de kolaylık sağlanacağını duyurdu.

Öte yandan, eylemlerine devam etmekte kararlı olan çiftçiler, yarın Selanik Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek "Agrotica" fuarı dolayısıyla büyük bir gösteri yapmayı planlıyor.

Eylül 2023'te yaşanan sel felaketinde zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, olumsuz hava koşulları karşısında ürünlerin korunmasını sağlayan projelerin başlatılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi talepleri olan çiftçiler, iki haftadır çeşitli kentlerde protestolar düzenliyor.