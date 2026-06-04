Yunanistan'da Aşırı Güç Kullanımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da Aşırı Güç Kullanımı

04.06.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan'daki protestolarda polisin aşırı güç kullandığını tespit etti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Yunanistan'daki protestolarda polisin gereksiz ve aşırı güç kullandığının tespit edildiğini bildirdi.

Af Örgütünden yapılan açıklamada, Yunanistan'daki protestolarla ilgili rapor hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada raporun, protestocular, gazeteciler ve hukukçular ile yapılan görüşmeler, video kayıt incelemeleri ve çok sayıda protestonun mercek altına alındığı iki yıllık süreçte hazırlandığı kaydedildi.

"Yunan polisi sık sık barışçıl protestoculara ve gazetecilere karşı gereksiz ve aşırı güç kullanımında bulunuyor." tespitine yer verilen açıklamada, bu güç kullanımının, ciddi fiziksel yaralanmalara ve psikolojik travmalara neden olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütünün Avrupa Bölge Araştırmacısı Kondylia Gogou, "Yunanistan'da barışçıl toplanma özgürlüğü hakkı hem yasalarda hem de uygulamada açıkça ihlal ediliyor. Barışçıl protestocular keyfi olarak gözaltına alınıyor, suçlu ilan ediliyor ve polisin elinde hukuka aykırı bir şekilde güç kullanımına maruz kalıyor." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Yunanistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Aşırı Güç Kullanımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Kuşadası’nın Tülüşahları çiçek açtı koparmanın cezası 699 bin 245 lira Kuşadası'nın Tülüşahları çiçek açtı; koparmanın cezası 699 bin 245 lira
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

13:58
Acun Ilıcalı’nın canını sıkacak haber: Premier Lig’de kalmak için...
Acun Ilıcalı'nın canını sıkacak haber: Premier Lig'de kalmak için...
13:47
Saran kanadından hapis cezasına ilk yorum: İnancımızı koruyoruz
Saran kanadından hapis cezasına ilk yorum: İnancımızı koruyoruz
13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:41
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 14:06:17. #7.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Aşırı Güç Kullanımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.