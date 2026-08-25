Yunanistan'da Aşırı Sıcaklık

Yunanistan, 40 dereceyi aşan yüksek sıcaklıkların etkisinde kaldı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, Girit Adası'ndaki 4 farklı bölgede ve Sparta'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı.

Başkent Atina'da da sıcaklık 39,7 dereceye ulaştı.

Ülkedeki 587 meteoroloji istasyonunun 117'sinde tespit edilen en yüksek sıcaklık 37 derece ve üzerinde oldu.

Atina Belediyesi ihtiyaç duyanlara özel klimalı alanlar açarken, Yunanistan Kızılhaç Örgütü de aşırı sıcak nedeniyle Akropolis'te ücretsiz su dağıtımı yaptı.

Sıcaklığın başkent Atina'da yarın ve perşembe günü de 39 dereceyi bulması bekleniyor.