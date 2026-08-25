Yunanistan'da Aşırı Sıcaklık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da Aşırı Sıcaklık

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Klimalı alanlar ve su dağıtımı yapılmakta.

Yunanistan, 40 dereceyi aşan yüksek sıcaklıkların etkisinde kaldı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, Girit Adası'ndaki 4 farklı bölgede ve Sparta'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı.

Başkent Atina'da da sıcaklık 39,7 dereceye ulaştı.

Ülkedeki 587 meteoroloji istasyonunun 117'sinde tespit edilen en yüksek sıcaklık 37 derece ve üzerinde oldu.

Atina Belediyesi ihtiyaç duyanlara özel klimalı alanlar açarken, Yunanistan Kızılhaç Örgütü de aşırı sıcak nedeniyle Akropolis'te ücretsiz su dağıtımı yaptı.

Sıcaklığın başkent Atina'da yarın ve perşembe günü de 39 dereceyi bulması bekleniyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Yunanistan, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Aşırı Sıcaklık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu
İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu hastaneden taburcu edildi İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu hastaneden taburcu edildi
ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar Vizeler topluca iptal edilebilir ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar! Vizeler topluca iptal edilebilir
Samsun sahilinde şüpheli madde paniği: Ekipler alarma geçti Samsun sahilinde şüpheli madde paniği: Ekipler alarma geçti
Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı! Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası
ABD’den Suriye’ye tarihi adım ABD'den Suriye'ye tarihi adım

21:54
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
21:49
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
21:28
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
20:24
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
19:37
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 22:41:58. #7.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Aşırı Sıcaklık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement