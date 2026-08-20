Yunanistan'da Askerlik Süresi Kısalıyor

Yunanistan'da askerlik çağına gelmiş gençlerin okula devam etmek yerine askerliklerini yapmayı tercih etmeleri halinde askerlik süresinin 12 aydan 9 aya düşeceği uygulamanın başlatılacağı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, zorunlu askerlik görevinin genç yaşta yapılmasını teşvik etmek amacıyla bir uygulama hayata geçiriliyor.

Buna göre, bu yılın ağustos sonu ve eylül başına denk gelen 3'üncü devrede askere çağrılan gençler, eğitim için askerliklerini tecil ettirmemeleri halinde zorunlu askerlik görevlerini 12 ay yerine 9 ay yapabilecek.

Bu uygulama, ilk kez, 1 Ocak-15 Mayıs 2008'de doğanlar için geçerli olacak.

Askere gitmeden eğitimine devam etmek isteyenler ise tecil yaptırabilecek.