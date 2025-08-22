Yunanistan'da Batı Nil Virüsü paniği! İki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü paniği! İki kişi hayatını kaybetti

22.08.2025 17:36
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü sebebiyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yılbaşından 20 Ağustos'a kadar 47 vakanın doğrulandığı ve vakaların büyük bölümünün Tesalya, Attika, Orta Makedonya ve Trakya bölgelerde yoğunlaştığı belirtildi.

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği, yılbaşından 20 Ağustos'a kadar 47 vakanın doğrulandığı bildirildi.

Komşu ülke Yunanistan virüs paniği yaşanıyor. Ülkede Batı Nil Virüsünün görüldüğü ve can kayıplarının yaşandığı açıklandı.

VİRÜS NEDENİYLE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yayımlanan son raporda, Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği ve bu kişilerin ileri yaşta ve kronik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

Söz konusu iki kişide hastalığın ağır komplikasyonlarından biri olan meningoensefalit geliştiği ifade edilen raporda, yılbaşından 20 Ağustos'a kadar ülke genelinde 47 vakanın doğrulandığı kaydedildi.

UZMANLAR UYARI

Raporda, vakaların büyük bölümünün Tesalya, Attika, Orta Makedonya ve Trakya bölgelerinde görüldüğüne işaret edildi. Uzmanlar, Batı Nil virüsü vakalarının yaklaşık yüzde 80'inde belirgin semptomlar görülmediği ancak ileri yaş ve eşlik eden hastalıklar olması durumunda ağır seyredebildiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

