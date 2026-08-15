Yunanistan'da Birden Fazla Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da Birden Fazla Yangın

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da Lutraki, Tine ve Semadirek adalarında yangın çıkarken, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yunanistan'ın Lutraki iline bağlı Vamvakes Köyü ile Tine ve Semadirek adalarında yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, bugün Lutraki iline bağlı Vamvakes köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına 56 itfaiye personeli karadan müdahale ederken, 6 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile havadan müdahale başlatıldı.

Tine Adası'nın Triandaros bölgesindeki otluk alanda da yangın çıktı. Bölgedeki kuvvetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Semadirek Adası'nın Ksiropotamo bölgesinde de otluk alanda da yangın çıktı. Yangına, 1 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Doğal Afet, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Birden Fazla Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı
Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara “ölmeye yardım“ yolu açıldı Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara "ölmeye yardım" yolu açıldı
Hindistan’da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi Hindistan'da elektrik akımına kapılan ineğin ölümünün faturası trafoya kesildi
Bülent Arınç, AK Parti’nin 25. yıl kutlamasına katıldı Bülent Arınç, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına katıldı
Husiler’den Suudi Arabistan’da Aramco tesisine İHA saldırısı Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı
Lukaku oynayacak mı Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği kamp kadrosunda 13 eksik Lukaku oynayacak mı? Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği kamp kadrosunda 13 eksik

19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
19:00
Ak Parti Milletvekili Ali İnci’den duygulandıran “47 yıllık“ Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran "47 yıllık" Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
18:49
MASAK’tan 168 sayfalık rapor Alihan Kuriş Suç Örgütü’nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
MASAK’tan 168 sayfalık rapor! Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün para trafiği deşifre oldu: Milyarlarca liralık nakit akışı
18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 19:47:27. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Birden Fazla Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.