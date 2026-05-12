Yunanistan'da Demografik Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da Demografik Kriz Derinleşiyor

12.05.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın nüfusu 2060'a kadar 1,7 milyon azalabilir; doğum ve ölüm oranlarındaki fark artıyor.

Yunanistan'da demografik krizin derinleştiği, ülke nüfusunun 2060 yılına kadar yaklaşık 1,7 milyon azalabileceği belirtildi.

İthaki Adası'nda düzenlenen "Yunanistan Demografik Yol Ayrımında" başlıklı uluslararası konferansta konuşan uzmanlar, ülkede doğum ve ölüm oranları arasındaki farkın giderek açıldığına işaret etti.

Demografik Araştırmalar ve İncelemeler Enstitüsü Direktörü Viron Kotzamanis, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2060'a kadar doğumlardan yaklaşık 60 bin daha fazla ölüm gerçekleşeceğini, bunun da toplam nüfusta ciddi bir düşüşe yol açacağına dikkati çekildi.

Kotzamanis, en dikkat çekici unsurun ise ülkedeki üreme çağındaki nüfusun yüzde 35 oranında azalacak olması olduğunu vurgulayarak, bu durumun doğum oranlarının toparlanmasını zorlaştıracağını belirtti.

Konferansta yapılan değerlendirmelerde, ülke nüfusunun 2060 yılına kadar yaklaşık 1,7 milyon azalabileceği ve bunun yalnızca sayısal bir mesele olmadığı, aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal yapı ve ülkenin geleceği açısından kritik bir başlık olduğu kaydedildi.

Katılımcılar, özellikle küçük adalar ve kırsal bölgelerde nüfus azalmasının daha belirgin hissedildiğini aktararak, her bölgeye özgü politikalar geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Toplantıda ayrıca, yurt dışına göç eden genç ve nitelikli iş gücünün geri dönüşünün teşvik edilmesi, sağlık ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi ile ailelere yönelik destek politikalarının artırılması gibi öneriler öne çıktı.

Konferans sonunda, Yunanistan ve Avrupa genelinde demografik sorunun uzun vadeli ve koordineli politikalarla ele alınması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Demografik Kriz Derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:46:48. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Demografik Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.