Yunanistan'da doktorlar mesai dışı ameliyat uygulamasını protesto etti - Son Dakika
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Yunanistan'da doktorlar mesai dışı ameliyat uygulamasını protesto etti

Yunanistan'da bazı devlet hastanelerinde mesai dışı rutin ameliyat yapılması uygulaması, bir grup doktor tarafından protesto edildi. Doktorlar, uygulamanın bekleme listelerine çözüm getirmeyeceğini vurgulayarak karşı çıktı. Ayrıca, Sağlık Bakanı da protesto edildi ve sağlık hizmetlerinin ticari bir ürün olmadığını savunan sloganlar atıldı.

12.03.2024 21:03
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Yunanistan'da bugünden itibaren başlayan ülkedeki bazı devlet hastanelerinde belirli ücret karşılığında mesai dışı rutin ameliyat yapılması uygulaması bir grup doktor tarafından protesto edildi.

Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis, Selanik'te Hekimler ve Diğer Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete İlişkin Avrupa Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Floridis'in konuşma yaptığı sırada salona giren bir grup doktor ve sağlık çalışanı, çeşitli sloganlar atarak mesai dışı rutin ameliyat yapılması uygulamasına karşı olduklarını dile getirdi.

Haberlerde, doktorların, Yunanistan Sağlık Bakanlığının kararıyla başlatılan söz konusu uygulamanın özellikle Selanik hastanelerindeki uzun bekleme listelerine çözüm getirmeyeceğini vurguladıkları belirtildi.

Selanik'teki Papageorgiu Hastanesi'nde çalışan doktor Apostolos Anthopulos, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesai dışı ameliyatların maddi durumu iyi olanlara yaradığını söyledi.

Anthopulos, sabah ameliyatlarında bile personel yetersizliği yaşandığını belirtti.

Mesai dışı ameliyat ücretlerinin 300 ile 2000 avro arasında değiştiği belirtilen haberlerde, mesai saati dışındaki akşam ameliyatlarının Selanik'teki Papageorgiu, Agios Pavlos ve Ahepa, Atina'daki Genimata ve Dedeağaç ile Kavala hastanelerinde yapılacağı aktarıldı.

Sağlık Bakanı da protesto edildi

Öte yandan, mesai dışı ilk ameliyatın gerçekleştirildiği Papageorgiu hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis de bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Protestocu kişi "sağlık hizmetleri ticari bir ürün değil. Toplumun refahı ve sağlığı için sunulması gerek" şeklinde slogan attı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da doktorlar mesai dışı ameliyat uygulamasını protesto etti - Son Dakika

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