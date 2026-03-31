Yunanistan'da Erminio Fırtınası Eğitimi Etkiledi
Yunanistan'da Erminio Fırtınası Eğitimi Etkiledi

31.03.2026 14:52
Rodos ve Meis adalarında fırtına nedeniyle eğitime ara verildi; okullar kapalı olacak.

Yunanistan'da Erminio fırtınası nedeniyle Rodos ve Meis adalarında eğitime ara verileceği bildirildi.

Yetkililer, çarşamba ve perşembe günleri şiddetli yağış ve fırtınanın ülkenin birçok bölgesini etkilemesinin beklendiğini belirtti.

Rodos Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Nisan'da özel eğitim kurumları ve çocuk etkinlik merkezleri dahil bütün eğitim birimlerinde eğitime 1 gün ara verileceği ve spor tesislerinin de tedbir amacıyla kapalı olacağı duyuruldu.

Meis Adası'nda ise belediye yönetimi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan'da okulların kapalı olacağını açıkladı.

Öte yandan, ülkede diğer bölgelerde okulların açık olup olmayacağına ilişkin kararların yerel yönetimler tarafından alınacağı belirtildi.

Yunanistan Meteoroloji Servisi, başkent Atina'nın da aralarında bulunduğu birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini ifade ederek, vatandaşlara dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Doğal Afetler, Hava Durumu, Yunanistan, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
13:18
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
