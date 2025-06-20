Yunanistan’da Eski Bakanlara Yolsuzluk Soruşturması

Avrupa Birliği (AB) Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Yunanistan'da tarımsal desteklerin ödenmesi ve denetiminden sorumlu OPEKEPE aracılığıyla sağlanan desteklerde yolsuzluk şüphesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında, iki eski Yunan bakanın sorumluluklarının incelenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı Yunanistan Parlamentosu'na gönderdi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, OPEKEPE aracılığıyla sağlanan desteklerde yolsuzluk şüphesiyle hazırlanan soruşturma dosyasının, eski Tarım Bakanları Makis Voridis ve Lefteris Avyenakis'i kapsadığı ve Yargıtay Başsavcılığı aracılığıyla Parlamento'ya iletildiği bildirildi.

EPPO tarafından yapılan açıklamada, sürecin Yunan hukuku çerçevesinde yürütüleceği belirtilerek şu ana kadar elde edilen bulguların "görev sırasında işlenen kamu zararına yol açabilecek eylemler" kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Lefteris Avyenakis konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görev süresince şeffaf ve sorumlu bir şekilde hareket ettiğini belirterek "Adalet görevini bağımsız şekilde yerine getirecektir. Hepimiz yasa önünde eşitiz." ifadelerini kullandı.

Makis Voridis ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım Bakanı olarak ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Herhangi bir suç teşkil eden eylemim olmadı. Dosyanın içeriğini öğrendikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım." ifadelerine yer verdi.

Yunan meclisinin gelecek günlerde dosyayı inceleyerek, olası bir adli süreç başlatılıp başlatılmayacağına karar vermesi bekleniyor.