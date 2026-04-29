Yunanistan'da eski milletvekili Notis Marias'tan Fransa'ya sert eleştiri: Yeni sömürgeci bildiri

29.04.2026 09:51
Eski milletvekili ve ekonomi profesörü Notis Marias, Yunanistan'ın Fransa ile yaptığı savunma anlaşmasını 'yeni sömürgeci bildiri' olarak nitelendirdi. Fransa'nın Türkiye'ye Meteor füzesi satma kararının anlaşmadaki tek taraflılık şartını ortadan kaldırdığını savundu.

Yunanistan'da eski milletvekili ve ekonomi profesörü Notis Marias, Atina yönetiminin Fransa ile yaptığı milyarlarca euroluk savunma anlaşmasını sert sözlerle eleştirdi. Marias, anlaşmayı 'yeni sömürgeci bir bildiri' olarak nitelendirirken, Fransa'nın Türkiye'ye Meteor füzesi satma kararının anlaşmadaki tek taraflılık şartını fiilen ortadan kaldırdığını savundu.

Marias'a göre Yunanistan, Fransa'dan aldığı 4 fırkateyn ve silah sistemleri eksik Rafale savaş uçakları için yaklaşık 8 ila 9 milyar euro ödeme yaptı. Ancak Fransa'nın Türkiye'ye Meteor füzeleri satmaya hazırlanması, Atina açısından büyük bir çelişki yarattı. Marias, 'Bu bildiri yeni sömürgeci bir bildiridir. Fransa siyasetini, eğitimini, sanatını, kültürünü, ekonomisini, ordusunu yani her şeyi açıkça destekliyor. Fransız dostlarımız Türklere Meteor füzeleri satmaya karar verdi. Yunanistan çok para verdi. 4 fırkateyn için 3,5 milyar, silah sistemleri yerleştirilmemiş Rafale savaş uçakları için 2,5 milyar euro ödedik. Yani bu bana 8-9 milyara mal oluyor. Fransızlar Türkiye'ye Meteor satıyorlar. Bize verdikleri desteği böylece geri çekiyorlar. Tek taraflı iş birliği kuralı vardı, yani münhasırlık şartı. Sen Yunanistan'a fırkateyn satarsan, Türkiye'ye satmayacaksın. Bu tek taraflılık şartı devreye girmemiş oldu.' dedi.

Marias'ın eleştirileri sadece ekonomik boyutla sınırlı kalmadı. Eski milletvekili, Fransa ile kurulan savunma ilişkilerinin Yunanistan'ı uluslararası askeri hedef haline getirebileceğini öne sürdü. 'Fransız nükleer silahlarının otoparkı haline geliyoruz. Bu şekilde Rusların, hatta belki de Çinlilerin hedefi olduk. Yarın Fransa ABD'ye karşı çıkarsa, ABD'nin de belki hedefi oluruz. Bu çerçeve, ekonomi, savunma ve kültür dahil her alanda Fransa'nın politikalarını kabul edeceğimiz, Yunanistan'ı dönüştüren bir çerçevedir.' şeklinde konuştu.

Marias'ın dikkat çektiği bir diğer konu ise anlaşmanın kültürel boyutu oldu. Anlaşmada Yunanistan'da Fransızca dilinin teşvik edilmesine yer verildiğini belirten Marias, buna karşılık Fransa'da Yunancanın desteklenmesine ilişkin hiçbir düzenleme bulunmadığını söyledi. 'Anlaşmanın bir maddesinde Yunanistan'da Fransızca dilinin teşvik edilmesinden bahsediyor. Yunanistan da Fransızca konuşulan dünyada yer alıyor. Fransızca dilinin öğretmenlere, profesörlere ve öğrencilere tanıtımından bahsediyorsunuz ama o bölüme, Fransa'da Yunancanın teşvik edilmesine yönelik küçük bir paragraf bile koymamışlar.' ifadelerini kullandı.

Notis Marias'ın açıklamaları, Yunanistan'da Fransa ile yapılan savunma ve stratejik iş birliği anlaşmasının yeniden tartışılmasına neden oldu. Özellikle Türkiye'ye yönelik olası Meteor füze satışı iddiaları, Atina'da siyasi ve askeri çevrelerde yeni bir tartışma başlattı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
