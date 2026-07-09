Yunanistan'da F-16 Zorunlu İniş Yaptı

Yunanistan'da bir F-16 savaş uçağının arıza sonucu zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 13.45'te bir F-16 savaş uçağında, eğitim uçuşu sırasında arıza meydana geldiği aktarıldı.

Uçağın arıza nedeniyle İyon Denizi'nde bulunan Zakinthos Adası'ndaki havaalanına zorunlu iniş yaptığı ifade edilen açıklamada, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı.