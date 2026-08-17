Yunanistan'da Helikopter Kazası: 3 Ölü
Şifnoz Adası'nda bir helikopter düştü, pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti.
Yunanistan'daki Şifnoz Adası'nda bir helikopterin düştüğü belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, özel bir helikopter Şifnoz Adası'nın Tholos bölgesinde helikopter pistine yakın bir alanda düştü.
Kazada biri pilot, diğer ikisi yolcu 3 kişi hayatını kaybetti.
Helikopter, düşüşün ardından alev alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti.
Kaynak: AA
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