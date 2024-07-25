Yunanistan'da İklim Krizi: Kentlerde Sıcaklık Artışı ve Isı Birikimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan'da İklim Krizi: Kentlerde Sıcaklık Artışı ve Isı Birikimi

Yunanistan'da yapılan bir araştırma, iklim krizi nedeniyle büyük şehirlerde sıcaklıkların taşraya göre daha fazla arttığını ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının azalarak kentlerde ısı birikimine neden olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, yoğun yapılaşma, çimento kullanımı, az yeşil alan ve insan kaynaklı etkenler kentlerdeki yüksek sıcaklığın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu durumun insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilirken, enerji tasarruflu binaların inşası, ısıyı hapsetmeyen malzemelerin kullanımı ve yeşil alanların artırılması gibi önlemler öneriliyor.

25.07.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'daki büyük şehirlerde yapılan araştırma, iklim krizi sebebiyle sıcaklıkların kalabalık kentlerde taşraya nazaran daha çok arttığını, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının azalarak kentlerde ısı birikimine neden olduğunu ortaya koydu.

Atina Ulusal Gözlemevi, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Dr. Dimitra Funda, AA muhabirine, iklim krizinin büyük şehirlerde yarattığı sorunlara ilişkin gerçekleştirdikleri araştırmayı anlattı.

Funda, iklim krizinin şehirlerdeki olumsuz etkilerinin taşraya nazaran çok daha büyük olduğuna dikkati çekti.

Araştırmalarına konu olan Atina, Selanik ve Larisa'nın toplamının, ülke nüfusunun yarısından fazlasına denk geldiğine işaret eden Funda, nüfusun yoğunlaştığı kalabalık şehirlerde iklim krizinin daha çok hissedildiğini ve bu nedenle geniş bir kesimin derinden etkilendiğini ifade etti.

Funda, Yunanistan'ın hava sıcaklıklarının 1980'den bu yana dünyanın diğer bölgelerine göre iki kat fazla arttığı Doğu Akdeniz'de bulunduğuna dikkati çekerek, "Çok hassas bir bölgede bulunuyoruz. Bir de büyük şehirlerde nüfusumuz yoğunlaştığında kentsel ısı adasından (KIA) kaynaklanan bir başka tehlikeyle, bir başka yükle daha karşılaşmış oluyoruz. KIA, kentleri, çevresindeki kırsal alana göre daha sıcak yapan bir kavramdır." diye konuştu.

Yoğun yapılaşma nedeniyle kentler daha sıcak

Kent merkezlerinin kırsal alanlardan daha sıcak olmasının nedenleri arasında yoğun yapılaşma ve çimento başta olmak üzere yapılarda kullanılan malzemelerin bulunduğunu anlatan Funda, çimentonun gün boyu güneş ışınlarını toplayarak ısıyı depoladığını ve gece etrafına yaydığını anlattı.

Funda, büyük şehirlerde yeşil alanların az oluşunun da yüksek sıcaklığın nedenlerinden olduğunun altını çizerek, "Bitki örtüsünün var olduğu alanlarda bitkilerin terlemesinden kaynaklanan bir soğutma mekanizması oluşuyor. Kentlerde yeşil alan bulunmadığında bu soğutma mekanizmasından da yoksun kalıyoruz." dedi.

Kentlerde gece sıcaklıklar azalmıyor

Motorlu araçlar ve klima kullanımı gibi insan kaynaklı nedenlerin de kentlerdeki ısıyı artırdığını vurgulayan Funda, "Büyük kentlerin kırsal alanlardan en temel farkı, bu artan sıcaklığın daha çok gece kendini göstermesi. Kentlerde gece boyunca dahi sıcaklıklar yüksek kalmaya devam ediyor. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı azalıyor. Bu da insan sağlığı için büyük bir sorun." şeklinde konuştu.

Funda, gece sıcaklığın düşmesinin gün boyunca termal strese maruz kalan insan vücudunun kendisini yenilemesi ve dinlenmesi için önemli olduğunun altını çizerek, "Gece sıcaklığının düşmemesi, insan vücudu üzerindeki termal stresin daha da artmasına neden oluyor. Atina, Selanik, Larisa gibi Yunanistan'ın büyük şehirlerinde yaptığımız araştırmada 2000'den itibaren hem gündüz hem de gece sıcaklıklarının çok yüksek olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Kentlerdeki ısı birikiminin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi

Bunun insan sağlığı üzerindeki etkisinin de büyük olduğunu belirten Funda, bu etkinin bireyin yaşına, mevcut hastalıklarına ve yüksek sıcaklığın ne kadar devam ettiğine bağlı olarak değişeceğini dile getirdi.

Funda, kentlerdeki ısı birikiminin insan vücudundaki termal stresi artırmasının solunum yolu ve kalp rahatsızlıkları, sıcak çarpması gibi birçok soruna neden olabileceğini söyledi.

Kentlerde bu sorunlarla başa çıkabilmek için kullanılan yapı malzemelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Funda, çok fazla enerji kullanımı gerektirmeyen, iyi izolasyona sahip binaların inşasının, kaldırımlarda ısıyı hapsetmeyen malzeme kullanılmasının, yeşil alanların artırılmasının da faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da İklim Krizi: Kentlerde Sıcaklık Artışı ve Isı Birikimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
10:25 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 12:15:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da İklim Krizi: Kentlerde Sıcaklık Artışı ve Isı Birikimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement