Bugüne dek kaydedilmiş en yüksek sıcaklıktaki kışını, 2023-2024 döneminde yaşayan Yunanistan'da, mart ayının son 4 gününde de sıcaklık rekoru kırıldı.
Yunanistan Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, 28-31 Mart'ta sıcaklıklar, ülkenin birçok bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
Martta bugüne dek kaydedilen en yüksek sıcaklıklar göz önüne alındığında, sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşarak rekor seviyeye ulaştı.
En yüksek sıcaklık, 31 Mart'ta Livadia kentinde 29,8 derece olarak ölçüldü.
Afrika tozu da birçok bölgede etkili
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının beraberinde getirdiği Afrika tozu da ülkede birçok bölgeyi etkisi altına aldı.
Uzmanların öngörüleri, Afrika üzerinden gelen sıcak havanın yarın da rekorlara neden olması ve sıcaklığın 30-31 dereceleri bulması yönünde.
Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı analizde, ülkede 2023-2024 kışının, bugüne dek kaydedilmiş en yüksek sıcaklıktaki kış olduğu aktarılmıştı.
Ülkede Aralık 2023, Ocak ve Şubat 2024 aylarında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve Yunanistan kış sıcaklığının 1960'dan bugüne 1,8 derece yükselerek 11 derecenin üzerine çıktığı vurgulanmıştı.
Yunanistan'da uzmanlar, geçen hafta, Afrika üzerinden gelen "çöl tozu"nun, toksik ve sağlığa zararlı olduğu yönünde uyarıda bulunmuştu.
Yunanistan Göğüs Hastalıkları Birliğince yapılan açıklamada, Afrika üzerinden gelen "çöl tozu"nun polen, bakteri ve mantarlarla birleşerek başta solunum sistemi olmak üzere insan sağlığı için toksik ve zararlı bir karışım olan küçük parçacıklar içerdiği belirtilmiş, özellikle solunum sorunu bulunanların dikkatli olması istenmişti.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da Mart Ayında Sıcaklık Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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