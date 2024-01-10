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Yunanistan'da Neo-Nazi Parti Avukatının Kaydı Silindi - Son Dakika
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Yunanistan'da Neo-Nazi Parti Avukatının Kaydı Silindi

Yunanistan'da ırkçı, Neo-Nazi yanlısı Altın Şafak Partisi'nin avukatı Konstantinos Plevris'in Atina Barosu'ndaki kaydı, mahkemede yaptığı Nazi selamı nedeniyle nihai olarak silindi. Atina Barosu disiplin kurulu, Plevris'in Nazi selamı verdiği gerekçesiyle kaydının silinmesine karar verdi. Plevris'in ideolojisini saklamadığını belirten eski Sağlık Bakanı Thanos Plevris ise babasının duruşmada yaptığı Nazi selamını kınamıştı.

Yunanistan\'da Neo-Nazi Parti Avukatının Kaydı Silindi
10.01.2024 - 19:57,
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Yunanistan'daki ırkçı, Neo-Nazi yanlısı Altın Şafak Partisinin avukatı Konstantinos Plevris'in Atina Barosu'ndaki kaydının mahkemede yaptığı Nazi selamı nedeniyle nihai olarak silindiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina Barosu disiplin kurulu, Altın Şafak milletvekillerinin avukatlığını üstlendiği davanın Ekim 2022'deki duruşmasında Nazi selamı verdiği gerekçesiyle Plevris'in, Baro'daki kaydının nihai olarak silinmesine karar verdi.

Yeni Demokrasi milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Thanos Plevris, babası Konstandinos Plevris'in ideolojisini hiçbir zaman saklamadığını belirterek babasının duruşmada yaptığı Nazi selamını kınamıştı.

Kaynak: AA
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