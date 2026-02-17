Yunanistan'da Olumsuz Hava Koşulları Tahliye Getirdi - Son Dakika
Yunanistan'da Olumsuz Hava Koşulları Tahliye Getirdi

17.02.2026 22:36
Mora Yarımadası'nda şiddetli yağışlar nedeniyle iki yerleşim tahliye edildi, afet bölgesi ilan edildi.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Taygetos Dağı çevresindeki iki yerleşim birimi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Taygetos bölgesindeki Ano Mera ve Mahalas'ta yaşayanlar, toprak kayması riskine karşı tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.

Mora Bölge Yönetimi, yoğun yağışların yol açtığı sorunlar nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

Kalamata Belediyesi sınırları içinde de çok sayıda noktada su baskınları, küçük çaplı heyelanlar ve yol hasarları meydana geldi. Bazı yerlerde yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, haberlerde Yunanistan'ın Etoloakarnania bölgesinde bulunan Stratos Barajı'nın taştığı bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Servisi ise hava koşullarına ilişkin turuncu uyarı yayımlayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Afet Bölgesi, Hava Durumu, Yunanistan, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

