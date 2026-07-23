Yunanistan'da Orman Yangını

Yunanistan'ın Selanik ili yakınlarındaki Efkarpia ilçesine bağlı Derveni bölgesinin ormanlık alanında yangın çıktığı belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ülkenin yangınlarla mücadelesi sürüyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Selanik yakınlarındaki Efkarpia ilçesine bağlı Derveni bölgesinde orman yangını çıktığı ifade edildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada da bölge sakinlerinin dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkmaması, pencere ve kapılarını kapalı tutması istendi.

Karadan yapılan yangın söndürme çalışmalarına 4 uçak ve 3 helikopterle havadan da destek veriliyor.