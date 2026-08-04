Dünya Kupası'nın fenomen kalecisi Vozinha'nın yeni takımı belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vozinha'nın yeni adresi belli oldu. Şili temsilcisi Colo Colo, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları Milli Takımı formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 40 yaşındaki kaleci Vozinha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

RESMİ İMZAYI ATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen deneyimli file bekçisinin resmi sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

DÜNYA KUPASI'NDA FENOMEN OLDU

Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'nda gruptan çıkmasında önemli rol oynayan Vozinha, yaptığı kritik kurtarışlarla turnuvaya damga vuran isimlerden biri olmuştu.

Turnuvadaki performansının ardından tam adı Josimar Jose Evora Dias olan kalecinin Instagram'daki takipçi sayısı da büyük artış gösterdi. Yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan Vozinha, kısa süre içinde 30 milyona yaklaşan bir kitleye ulaştı.

ZENGİN KARİYER

Kariyerinde Angola, Moldova, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya'da da forma giyen Vozinha; Zimbru, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin ve son olarak Chaves'te görev yaptı.