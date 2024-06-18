Yunanistan'da Orman Yangını Riski Yüksek, Halk Uyarıldı

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Yunanistan'da, 21 Haziran'a kadar orman yangını riskinin yüksekliği sebebiyle halka dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Atina Ulusal Gözlemevinden (EAA) yapılan açıklamada, özellikle kuzey rüzgarlarının etkili olacağı Eğriboz, Midilli, Sakız, Sisam ve Girit'te orman yangını riskinin 21 Haziran'a kadar yüksek olduğu belirtildi.

Ormanlık alanların yakınında bulunan vatandaşların, yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınmaları ve dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Orman yangınında müdahale eden itfaiyeci yaralandı

Öte yandan, son 24 saat içinde 35 orman yangınının çıktığı Yunanistan'da, dün Drama'daki orman yangınında bir itfaiye erinin yaralandığı bildirildi.

Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan itfaiyecinin tedavisinin Drama Hastanesinde sürdüğü belirtildi.