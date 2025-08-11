Yunanistan'da Orman Yangınları

Yunanistan'da şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların etkisiyle Mora Yarımadası'ndan Batı Yunanistan'a kadar birçok bölgede orman yangını çıktı.

Yunan basınındaki haberlere göre, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesindeki Kallitehnoupoli'de ormanlık alanda çıkan yangına 105 itfaiyeci, 4 yaya ekip, 28 araç ve gönüllü ekipler müdahale ediyor.

Yangının yerleşim alanlarına yakın ilerlediği, kuvvetli rüzgarın ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, 112 Acil Yardım Hattı üzerinden vatandaşlara tahliyeye hazır olmaları yönünde mesajlar gönderiliyor.

Selanik'in Volvi bölgesinde çıkan yangın nedeniyle Bayiokhori köyü ile bölgede bulunan göçmen barınma merkezi için tahliye emri verildi.

Etoloakarnania, Preveze ve Kithira'da yangınların sürdüğü ifade edildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Genel Sekreterliğince yayımlanan yangın tehlike haritasına göre, yarın Attika, Mora Yarımadası, Batı Yunanistan, Epir, Tesalya, Orta Yunanistan, İyon Adaları, Orta Makedonya ve Kuzey Ege'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda bölgede yangın riskinin "çok yüksek" olarak belirlendiği kaydedildi.