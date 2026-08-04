Yunanistan'da Orman Yangınları 5. Gününde - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınları 5. Gününde

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Yunanistan'da 132 bin dönüm ormanlık alan zarar gördü, 33 kişi gözaltına alındı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Yunanistan'da, Viotia ilinde başlayarak Attika bölgesinin batısına yayılan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale 5'inci gününde sürüyor.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangında bugüne kadar 132 bin dönümden fazla ormanlık alanın yanı sıra çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Yangının en kritik noktasının Psatha ile Loumpa arasındaki bölge olduğu belirtilirken ekiplerin, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdığı aktarıldı.

Yangına 526 itfaiyeci, 29 yaya ekibi, 141 itfaiye aracı ile havadan da 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale edildiği, gün içinde hava araçlarının sayısının artırılmasının planlandığı kaydedildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcü Yardımcısı Yannis Artopios, öğleden sonra sıcaklığın yükselmesi ve nemin azalmasıyla yeniden alevlenme riskinin artabileceğini belirterek ekiplerin en büyük hedefinin yangının mevcut sınırların dışına yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

Öte yandan, Yunan makamlarının 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yangın mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle 33 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınanlardan 30'unun ihmal sonucu yangına neden olma, 3'ünün ise kasıt şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Viotia'da başlayarak Attika'nın batısına yayılan büyük yangınla ilgili gözaltına alınanlar arasında Stilis Belediye Başkanı Yannis Apostolu'nun da bulunduğu, yetkililerin belediye başkanıyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirket tarafından inşa edilen havai elektrik iletim hattının yangının çıkış noktası olabileceği ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Orman Yangınları 5. Gününde - Son Dakika

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