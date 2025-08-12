Yunanistan'da Orman Yangınları: Köyler Tahliye Edildi

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle bazı köyler tahliye edilirken, sahillerde mahsur kalanlar deniz yoluyla kurtarıldı.

Ulusal basına göre, ülkenin batısındaki Ahaia bölgesinde yangın hızla yayılırken, alevler yerleşim yerleri ve Patra Sanayi Bölgesi'ne ulaştı. Patra ve Pirgo kara yolu ulaşıma kapatıldı, 5 köy için tahliye emri verildi.

Sakız Adası'nın kuzeybatısındaki Volissos köyünde yangın yerleşim alanlarına sıçradı. Birçok ev, işletme ve çiftlik zarar gördü.

Yunan Sahil Güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, adadaki iki plajda mahsur kalan 51 kişi sahil güvenlik ekiplerince güvenli bölgelere taşındı. Gönüllü itfaiyecilerden ise yaralananların olduğu bildirildi.

Zakinthos, Preveze, Voniça ve Arta bölgelerinde de yangınlar kontrol altına alınamazken, Kefalonya Adası'nda durumun kısmen iyileştiği kaydedildi.

Yetkililer, yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların yangınların ilerlemesini kolaylaştırdığını, ülke genelinde tüm yangın söndürme ekiplerinin seferber edildiğini bildirdi.