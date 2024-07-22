Yunanistan'da Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Yunanistan'ın Drama kentinde 17 Temmuz'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınması zorlaşan yangına İskeçe ve Dedeağaç'tan ekiplerin de müdahale ettiği belirtildi. Drama'daki yerleşim birimlerinin tehlike altında olmadığı vurgulandı. Ayrıca, başkent Atina yakınlarındaki Oropo bölgesinde de öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.

22.07.2024 17:45
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Yunanistan'ın Drama kentinde 17 Temmuz'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, 17 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangının kontrol altına alınmasının rüzgar nedeniyle zor olduğu belirtildi.

Bugün, İskeçe ve Dedeağaç'tan ekiplerin de Drama'ya hareket ettiği belirtilen haberlerde, yerleşim birimlerinin tehlike altında olmadığı vurgulandı.

Öte yandan, başkent Atina yakınlarında bulunan Oropo bölgesinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Dedeağaç, Atina, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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