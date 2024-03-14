Geçen hafta Yunanistan Parlamentosunda onaylanan ve ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasa başkent Atina'da protesto edildi.
Propilea Meydanı'nda toplanan öğrenciler, parlamento binasına yürüdü.
Yasaya karşı tepkilerini dile getiren öğrenciler, kamu tarafından sağlanan eğitimin güçlendirilmesini talep etti.
Selanik, Patra ve Girit'te de öğrenciler aynı gerekçe ile eylem yaptı.
Hükümetin, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısını gündeme getirmesinin ardından öğrenci ve öğretmenler defalarca sokağa çıkıp eylem yapmıştı. Birçok üniversitede öğrenciler "işgal" eylemi yaparak, eğitimi aksatmıştı.
Tepkilere ve 10 hafta önce başlayan eylemlere rağmen söz konusu yasa tasarısı 8 Mart'ta Yunanistan Parlamentosunda onaylanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına karşı protestolar devam ediyor - Son Dakika
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