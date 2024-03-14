Yunanistan'da özel üniversitelerin açılmasına karşı protestolar devam ediyor

İran'da Tahran Türk Okulu öğrencileri İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitlerini Anma programı düzenledi

Tahran Türk Okulu öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma dolayısıyla bir program düzenledi. Programda öğrenciler marş ve şiirler okudu, tiyatro oyunları sahneledi. Büyükelçi ve diplomatlar öğrencilere hediyeler takdim etti. Okul Müdürü ve Eğitim Müşaviri, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek programın başarılı olduğunu belirtti.