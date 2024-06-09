Yunanistan\'da Serez kentinde orman yangını çıktı

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Yunanistan'ın Serez kentinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yunan basınındaki haberlere göre yerel saatle 13.00'te Nea Amfipoli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere 50 itfaiye ekibi, 16 araç ve 2 uçakla müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Çıkış sebebi araştırılan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.