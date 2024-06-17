Yunanistan'da Sıcak Hava Yaban Hayvanlarını Tehlikeye Atıyor - Son Dakika
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Yunanistan'da Sıcak Hava Yaban Hayvanlarını Tehlikeye Atıyor

Yunanistan'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yaban hayvanlarını tehlikeye attığı bildirildi. Yavru kuşlar düşüp yaralanırken, binlerce ihbar ANIMA'ya ulaştı. İklim değişikliği ise arı popülasyonunu tehlikeye sokuyor.

17.06.2024 22:47
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Yunanistan'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yaban hayvanlarını tehlikeye attığı bildirildi.

Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinden (ANIMA) yapılan açıklamaya göre, bu yıl erken gelen çöl sıcakları nedeniyle birçok yavru kuş yuvalarından erken ayrıldı. Yavru kuşlar iyi uçamadıkları için düşüp yaralandı.

Haziran ayı içinde merkeze yaralı 900 kuş ulaştırıldı. ANIMA, Yunanistan genelinde benzer vakalara ilişkin binlerce ihbar aldıklarını kaydetti.

İhbarlara ve gelen mesajlara yetişmekte zorluk çektiklerini belirten ANIMA yetkilileri, devletten ve gönüllülerden yardım istedi.

İklim değişikliği arıları da tehlikeye atıyor

Öte yandan, iklim değişikliğinin arı popülasyonunu da tehlikeye soktuğu kaydedildi.

Arıcılar Birliği'nden Yunan basınına yapılan açıklamalara göre, arılar yeni iklim koşullarına adapte olmakta zorlanıyor. Başta adalar ve başkent Atina çevresi olmak üzere birçok bölgede arıların besleneceği alanlar iklim değişikliği nedeniyle daralıyor.

Son yıllarda iklim değişikliğinin önemli sonuçlarından olan orman yangınları ve seller de arı nüfusunu tehlikeye sokuyor.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Sıcak Hava Yaban Hayvanlarını Tehlikeye Atıyor - Son Dakika

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