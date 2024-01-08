Yunanistan\'da soğuk hava dalgası: Alman turist dalgaların altında kayboldu

ATİNA, 8 Ocak (Xinhua) -- Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Yunanistan'ın güneybatısında 66 yaşında bir Alman vatandaşı hayatını kaybetti.

Ulusal yayın kuruluşu ERT, Pazar günü Kyparissia kasabasında eşiyle birlikte deniz kıyısında yürüyüş yapan kadını dalgaların yuttuğunu bildirdi.

Çiftin yakınlardaki bir köyde yaşadığı belirtildi.

Güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlar nedeniyle hafta sonu bazı limanlarda feribotlar kalkmazken pek çok bölgede maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

ERT, güçlü rüzgarların etkisi altına giren Atina'nın kuzeyindeki banliyölerde ağaçların devrildiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını aktardı.