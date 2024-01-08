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Yunanistan'da soğuk hava dalgası: Alman turist dalgaların altında kayboldu - Son Dakika
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Yunanistan'da soğuk hava dalgası: Alman turist dalgaların altında kayboldu

Yunanistan'ın güneybatısında etkili olan soğuk hava dalgası sonucunda 66 yaşındaki bir Alman turist deniz kıyısında kayboldu. Güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlar nedeniyle pek çok bölgede maddi hasar meydana geldi, ağaçlar devrildi ve elektrik kesintileri yaşandı.

Yunanistan\'da soğuk hava dalgası: Alman turist dalgaların altında kayboldu
08.01.2024 - 10:08,
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ATİNA, 8 Ocak (Xinhua) -- Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Yunanistan'ın güneybatısında 66 yaşında bir Alman vatandaşı hayatını kaybetti.

Ulusal yayın kuruluşu ERT, Pazar günü Kyparissia kasabasında eşiyle birlikte deniz kıyısında yürüyüş yapan kadını dalgaların yuttuğunu bildirdi.

Çiftin yakınlardaki bir köyde yaşadığı belirtildi.

Güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlar nedeniyle hafta sonu bazı limanlarda feribotlar kalkmazken pek çok bölgede maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

ERT, güçlü rüzgarların etkisi altına giren Atina'nın kuzeyindeki banliyölerde ağaçların devrildiğini ve elektrik kesintilerinin yaşandığını aktardı.

Kaynak: Xinhua
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