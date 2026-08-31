Yunanistan'da Sol Partilerden İsrail Anlaşmasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da Sol Partilerden İsrail Anlaşmasına Tepki

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunan muhalefeti, İsrail ile imzalanan hava savunma anlaşmasını eleştirerek bağımlılığı vurguladı.

Yunanistan muhalefetindeki sol partiler, Yunanistan'ın bugün İsrail ile imzaladığı "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasını eleştirdi.

SYRIZA, bugün Yunanistan'ın İsrail'den hava savunma sistemleri alımına ilişkin imzaladığı yaklaşık 3 milyar avro değerindeki anlaşmaya yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yeni Demokrasi hükümeti, uluslararası örgütlerin tepkilerini görmezden gelen, Batı Şeria'da da uluslararası hukuku çiğneyen soykırımcı İsrail hükümeti ile Yunanistan'ın savunma ve askeri alandaki bağımlılığını artırmayı seçiyor. Jeopolitik sorunlarla dolu bir dönemde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın caydırıcı gücünü sözde artırmasını kutluyor." ifadeleri yer aldı.

Hükümetin bu anlaşmayı bir zafer olarak değerlendirmesine rağmen cevaplanması gereken birçok soru olduğuna işaret edilen açıklamada, Yunanistan'ın üçüncü ülkelere bağımlılıktan uzak, ekonomik olarak sürdürülebilir, dayanıklı, ulusal olarak kontrol edilen bir hava savunma sistemi edinip edinemeyeceği sorusu dile getirildi.

Açıklamada, "Ülkemiz gerçekten daha fazla stratejik özerklik kazanıyor mu yoksa İsrail'e stratejik karşılıklı bağımlılık çerçevesinde, İsrail-ABD anti balistik ve uçaksavar güvenlik sistemine mi dahil oluyor?" sorusuna da yer verildi.

Hükümetin yaklaşık 3 milyar avroluk bir savunma harcamasını şeffaf olmayan ve Yunan mükelleflere yük getirecek şekilde yaptığı eleştirisinin de bulunduğu açıklamada, "Ülkemiz, stratejik özerklik çerçevesinde, siyasi hesap verilebilirliğin ve mutlak şeffaflığın garanti altına alındığı güçlü bir hava savunmasına ihtiyaç duymaktadır." ifadesi de kullanıldı.

Hükümetten anlaşmanın teknik detaylarına ilişkin bilgi vermesi ve Yunanistan'ın stratejik bağımsızlığını ne kadar garanti altına aldığını belirtmesi istendi.

KKE'den anlaşmaya tepki çağrısı

Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşma, "Yeni Demokrasi hükümetinin, savaş hazırlıklarını hızlandırmaya, ülkemizin, halkımızın emperyalist savaşlara, planlara ve bölgedeki ABD-NATO arzularına dahiliyetini derinleştirmeye yönelik bir başka tehlikeli kararıdır." ifadesiyle eleştirildi.

Açıklamada, İsrail ile "stratejik ilişkilerin" Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki karşıtlıkta "ateşi körüklediği" yorumu yapılarak, yaklaşık 3 milyar avroluk harcamanın Yunan halkına pahalıya mal olduğuna işaret edildi.

Yunan halkının hükümetin anlaşmaya ilişkin kutlamalarına katılmak için bir sebebi olmadığı belirtilen açıklamada, anlaşmaya tepki göstermek için birçok sebebi bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Sol Partilerden İsrail Anlaşmasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu Düğün yemeği sonrası 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

16:20
Melih Gökçek’i iyice zora sokacak Elinde ne varsa savcıya verdi
Melih Gökçek'i iyice zora sokacak! Elinde ne varsa savcıya verdi
16:16
Fener’e mi geliyor Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
Fener'e mi geliyor? Ferdi Kadıoğlu için resmi açıklama
16:12
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı
Emekliye 'dev zam' hazırlığı
15:37
Girne’deki gemi faciasında kayıp sayısı 20’ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
15:34
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı
Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
15:17
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Mekke Anlaşması’nda ilk toplantı! Dışişleri Bakanı Fidan ittifakın adını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 17:17:17. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Sol Partilerden İsrail Anlaşmasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement